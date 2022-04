SG Liebshausen holt Wilhelm und Pfeffer von der SG Hausbay – Gastspiele in Laubach und Urmitz

Bisher ist es auf dem Transfermarkt im Kreisfußball noch einigermaßen ruhig gewesen im Hinblick auf personelle Veränderungen für die kommende Saison. Doch nun nimmt das Karussell allmählich Fahrt auf. Involviert sind auch die Bezirksligisten SG Liebshausen und SG Hausbay, die am Sonntag auf dem Sportplatz beide auswärts gefordert sind.

SG Vordereifel – SG Liebshausen/Mörschbach/Argenthal (So., 15 Uhr, in Laubach). Der Tabellendritte Liebshausen (alle sieben Spiele nach der Winterpause gewonnen) verkündet vor dem Duell beim wiedererstarkten Achten Vordereifel (zuletzt 3:1 in Cochem und 5:1 bei Maifeld-Elztal gewonnen) die ersten beiden Neuzugänge – und die kommen beide von Ligakonkurrent SG Hausbay: Mittelfeldmann Leo Wilhelm und Torwart Nico Pfeffer wechseln die Fronten.

Einer, der vor zwei Jahren von Hausbay nach Liebshausen gewechselt ist, wird die SG „ALM“ dagegen verlassen: Linksfuß Stevenson Dörr wechselt zu seinem Heimatverein TSV Emmelshausen zurück. Mit Wilhelm hat Liebshausens Trainer Sven Stoffel in der Jugend ein Jahr beim JFV Rhein-Hunsrück zusammengearbeitet. „Jeder weiß, dass Leo ein guter Kicker ist“, sagt Stoffel über den 20-Jährigen: „Aber Leo weiß auch, wie man auf der zentralen Mittelfeldposition verteidigt. So einen Spielertyp können wir sehr gut gebrauchen.“

Die Verpflichtung von Pfeffer ist dagegen überraschend. Mit Leon Roth hat Liebshausen eine klare Nummer eins – und Pfeffer ist die klare Nummer eins bei Hausbay. „Wir suchen seit einem Jahr einen zweiten Torwart“, sagt Stoffel: „Nico sucht die Herausforderung, nicht zu 100 Prozent die Nummer eins zu sein. Er wird den Zweikampf mit Leon aufnehmen. Ich bin froh, dass wir bald zwei sehr gute Torhüter haben werden.“ Nach dem Abgang von Dörr sucht Liebshausen noch zwei Flügelspieler. In trockenen Tüchern ist laut Stoffel noch nichts.

Beim Auswärtsspiel in Laubach kann Stoffel fast auf den kompletten Kader zurückgreifen. „In der Hinrunde hatte ich Angst, dass unsere Serie gegen sie reißen würde, da haben wir aber 5:2 gewonnen“, sagt Stoffel: „Nun bin ich wieder nervös, dass unsere jetzige Serie von sieben Siege reißen könnte. Es wird sicherlich schwieriger als in der Hinrunde.“

Ata Sport Urmitz – SG Hausbay/ Pfalzfeld/Braunshorn/Bickenbach (So., 15 Uhr). Mitten im Abstiegskampf – Hausbay steht als Drittletzter auf dem derzeit ersten Abstiegsplatz 16 – muss die SG die Nachricht verkraften, dass mit Leo Wilhelm und Nico Pfeffer zwei Leistungsträger den Verein nach der Saison in Richtung SG Liebshausen verlassen werden. Vor allem Pfeffers Abgang, der bei Hausbay die Nummer eins ist und bald in Liebshausen mit Leon Roth um den Platz im Tor streiten wird, überrascht doch.

Trainer Mirko Bernd bedauert beide Abgänge: „Für mich ist aber erst mal wichtig, dass ich weiß, dass Leo und Nico bis Saisonende alles für uns geben werden, damit wir in der nächsten Saison in der Bezirksliga gegeneinander spielen. Bei beiden Spielern habe ich nicht die zwingende Notwendigkeit für einen Wechsel gesehen, bei uns hätten sie auf einer anderen Ebene auch den nächsten Schritt gehen können. Aber sie haben sich so entschieden. Wir werden Lösungen finden, um sie zu ersetzen.“

Zum Spiel in Urmitz: Ata hat nach der Winterpause in sieben Spielen nur sechs Punkte geholt und ist anfällig. Hausbay könnte den Rückstand auf den Elften mit einem Auswärtssieg auf fünf Punkte verkürzen. Mirko Bernd ist optimistisch: „Unser Kader sieht gut aus, das Hinspiel haben wir 2:1 gewonnen.“