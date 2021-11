Am Rande der Stadtratsitzung kursierte ein Schreiben von zwei Lahnsteiner Projektentwicklern an Dutzende Gartenbesitzer in Niederlahnstein – der Wortlaut darin sorgt für Kritik aus Reihen der Politik. In dem dreiseitigen Schreiben machen die „Lahnsteiner Jungs“, wie sich die Projektentwicklungsgesellschaft nennt, Grundstücksbesitzern im Bereich der Grünen Bank ein Kaufangebot.