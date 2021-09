Kommentar: Früher mit offenen Karten spielen

Plus

Es hat was von David gegen Goliath: Hier die kleinen Arbeitnehmer, dort der übermächtige Konzern. Die mehr als 200 Mitarbeiter von Ontex haben eindrucksvoll bewiesen, dass sie sich nicht unterkriegen lassen wollen. Selbst in der wohl schwersten Krise ihres Lebens. Ist sich die Konzernleitung darüber im Klaren, was der Verlust eines Arbeitsplatzes bedeutet? An guten Verdiensten dank Schicht- und Sonderzulagen hängt in mancher Familie vieles: der Hauptverdienst des Ernährers, die Eigenheimfinanzierung, Kredite. Jetzt plötzlich ist vieles in der Schwebe, in mancher Familie beginnt das fieberhafte Rechnen mit dem Rotstift. Ontex hätte gut zu Gesicht gestanden, zuvor mit den Arbeitnehmervertretern das intensive Gespräch zu suchen – weit vor der bloßen Ankündigung, die Produktion dichtmachen zu wollen. Warum hat Ontex nicht gleich im Frühjahr mit offenen Karten gespielt? Wer sich von den hoch bezahlten Akteuren in der Firmenspitze in die Lage der Arbeitnehmer hineinversetzen kann (oder will), der versucht das Ende zunächst mit allen möglichen Mitteln abzuwenden. Geprüft werden könnte, ob ein Moratorium aushandelbar ist – mit einem Gehaltsverzicht auf fünf Jahre. Geprüft werden könnte auch, inwieweit eine Modernisierung (eigene Stromherstellung mit Solaranlagen) für satte Einsparungen sorgt. Die Stadt Mayen hat dazu Ideen. Und geprüft werden könnte, ob im Konzern mit 5000 Mitarbeitern in 15 Ländern nicht eine Mischkalkulation zieht, der zufolge Verluste andernorts aufgefangen würden. Nur lapidar zu sagen, in der Jahresmitte 2022 gehen die Lichter aus, das ist zu billig. Selbst wenn 150 Mitarbeiter in einer Denkfabrik weiterarbeiten sollen: für wie lange denn?