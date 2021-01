Über Sinn und Unsinn der Maßnahmen, die nun durch die neue Allgemeinverfügung ergriffen werden, kann man rund um die Uhr streiten. Inzidenzwerte hier, Hotspots dort, Ausgangssperren, die im Kreis Birkenfeld dann doch praktisch eher Symbolcharakter haben: Die Zahlen geben den Takt vor. Und dabei ist das ganze Corona-Drama doch mittlerweile in erster Linie eine Frage der Psychologie: Wie kommuniziert man in der Krise? Wie kommt man in Verbindung? Und da tut sich Landrat Schneider seit einem Jahr recht schwer und muss deshalb manchmal zu Recht, manchmal aber auch völlig zu Unrecht, herbe Kritik einstecken. Und nun liefert Schneider tatsächlich zum ersten Mal einen emotionalen und eindringlichen Appell an seine Bürger im Kreis Birkenfeld: etwas, worauf viele schon lange gewartet haben.