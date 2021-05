Keine Promotion trotz schriftlicher Zusage

Susanne Sachs hatte ihr komplettes Studium darauf ausgerichtet: Am 1. April wollte sie eigentlich mit ihrer Promotion beginnen, doch dann kam am 31. März die Nachricht von der Stilllegung der Pflegewissenschaftlichen Fakultät der PTHV – und mit einem Schlag waren alle Pläne dahin. Sachs wollte ihren Doktortitel machen, um im Anschluss an einer Universität den künftigen akademischen Nachwuchs der Pflegewissenschaften auszubilden, einer noch recht jungen Disziplin, der allerdings in Zeiten des Pflegenotstands und der Corona-Pandemie eine erhebliche Bedeutung zukommt.