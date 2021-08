DLRG warnt vor Langzeitfolgen von Bäderschließungen: Ein Seepferdchen macht noch keinen Schwimmer

Im Erlebnisbad in Herschbach bei Selters gibt es wieder Schwimmkurse in diesen Sommerferien. Ähnlich ist es in anderen Frei-, Hallen- und Seeschwimmbädern der Region, und Schwimmmeister, Vereine und nicht zuletzt die DLRG sind froh, dass sie zumindest in reduziertem Umfang wieder an der Vermittlung der „Kulturtechnik Schwimmen“ mitwirken dürfen. Dabei geht es an erster Stelle um die Sicherheit der Kinder. Allzu oft kam es in den vergangenen Jahren zu Badeunfällen, weil Nichtschwimmer verunglückten oder Schwimmer die Risiken von Freigewässern unterschätzten.