Bei den Landwirten sitzt der Frust tief: Am Montag starten neue Protestaktionen – ein Verkehrschaos droht

Es gärt in Rheinland-Pfalz – die Landwirte sind sauer. Dabei geht es nicht nur um Kostensteigerungen beim Tanken und bei der Kfz-Steuer. „Der Agrardiesel hat das Fass zum Überlaufen gebracht“, sagt eine Vertreterin des Bauern- und Winzerverbands Rheinland-Nassau. Am Montag beginnt nun auch im Großraum Koblenz eine Aktionswoche. Autobahnen sollen blockiert werden. Was sonst noch geplant ist.