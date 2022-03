ABC will mit Heimsieg am Samstag gegen die SG Hochwald Zerf dranbleiben

Keine Frage, die beiden Niederlagen in den Spitzenspielen haben beim Fußball-Rheinlandligisten Ahrweiler BC für Enttäuschung gesorgt. Damit die aber nicht zu groß wird, stellt Spielertrainer Andreas Dick gleich klart: „Eigentlich hat sich unsere Lage doch gar nicht so schlimm geändert. Wenn wir unser Nachholspiel gewinnen, sind es zur Spitze nur noch drei Punkte Rückstand.“ Natürlich sollen nun weitere Rückschläge vermieden werden.

Klar also, dass am Samstag (17.30 Uhr) im Heimspiel gegen den Tabellenneunten SG Hochwald Zerf ein Sieg herausspringen soll. Während der ABC im März bereits fünf Spiele bestritten hat, konnte Hochwald in diesem Kalenderjahr erst ein Spiel austragen, das 1:3 in Kirchberg am 19. Februar. Die anderen Partien wurden alle verschoben. Angesichts der hohen Belastung wird Dick auch am Samstag wieder rotieren: „Anders geht es aktuell doch nicht bei unserem vollen Programm.“ map