Rheinland-Pfalz

Vor einigen Tagen eröffneten Umweltministerin Ulrike Höfken und ihr Staatssekretär Thomas Griese in internen Runden das, was in der Landespartei schon seit Langem ein offenes Geheimnis ist: Beide wollen nach der laufenden Legislaturperiode 2021 ihre landespolitische Karriere an den Nagel hängen. Auf Anfrage bestätigten sie entsprechende Informationen unserer Zeitung aus grünen Kreisen.