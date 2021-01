Rheinland-Pfalz

Wer seine Stimme für die Landtagswahl am 14. März per Briefwahl abgeben möchte, muss einiges beachten. Wir beantworten die wichtigsten Fragen: Welche Angaben sind entscheidend? Wird nur per Brief gewählt? Und was passiert eigentlich, wenn ich kurz vor der Wahl in Quarantäne muss?