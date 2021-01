Rheinland-Pfalz

Kurz vor dem digitalen Parteitag an diesem Samstag hat die CDU Rheinland-Pfalz Eckpunkte ihres Programms für die Landtagswahl am 14. März vorgestellt. Das Programm steht unter dem Leitspruch „Mutig. Möglich. Machen“. Der CDU-Spitzenkandidat Christian Baldauf erklärte dies mit dem Anspruch: „Wir wollen vieles verändern, was in Rheinland-Pfalz aus unserer Sicht nicht gut läuft.“ Schwerpunkte des Programms seien Bildung, Wirtschaft und Gesundheit.