Union verspricht Digitalministerium: Laschet gibt Landes-CDU Tipps für den Wahlkampf

Rheinland-Pfalz

Eine bekannte Regierungschefin als schärfste Rivalin, enge Umfragen, und man selbst ist der Oppositionskandidat, der diese hohen Hürden überspringen soll? Armin Laschet kennt diese Situation, in der sich Christian Baldauf, CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl, nun befindet. 2017 siegte Laschet in Nordrhein-Westfalen überraschend, löste die damals SPD-geführte Landesregierung ab und schmiedete selbst ein schwarz-gelbes Bündnis. Die rheinland-pfälzische CDU lauschte dem frischgebackenen Bundeschef der Christdemokraten daher gebannt über die Bildschirme, als der beim digitalen Parteitag in Wiesbaden Tipps gab, wie Baldauf ein ähnlicher Coup gegen Malu Dreyer am 14. März 2021 gelingen kann.