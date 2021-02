Jedes Kilogramm CO2, das gar nicht erst freigesetzt wird und in die Atmosphäre gelangt, ist ein Gewinn für das Klima. Es zu schützen, gehört für viele Parteien in Rheinland-Pfalz zum Gebot der Stunde. In ihren Wahlprogrammen liegt deshalb der Fokus oft auf der Energiewende, auch wenn andere Bereiche wie Mobilität oder Wärmesektor für den Klimaschutz ebenfalls entscheidend sind.