Als Roger Lewentz über den Wahlsieg der SPD spricht, schüttet es in Strömen. Generalsekretär Daniel Stich hält dem Landeschef den Schirm hin, der vom Wind hin und her schwankt. Doch je länger Lewentz spricht, desto mehr bricht die Sonne durch. Am Ende sagt er grinsend: „Jetzt haben wir ja noch schönes Wetter.“ Typisch SPD. Am Ende läuft es in diesen Tagen immer rund in Rheinland-Pfalz.