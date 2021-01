SPD will WLAN für alle Schulen: Und zwar bis Jahresende

Rheinland-Pfalz

Gewinnt die SPD die Landtagswahl am 14. März, sollen alle Schulen in Rheinland-Pfalz bis Ende des Jahres schnelles WLAN haben, alle Lehrer und Schüler digitale Geräte in den Händen halten und ab 2022 eine Garantie für eine 100-prozentige Unterrichtsversorgung gelten. Das sagte Spitzenkandidatin und Ministerpräsidentin Malu Dreyer, die am Donnerstag das Programm vorstellte. Die Partei setze auch auf mehr Raum und Zeit für selbstbestimmtes Lernen, womit sie zunächst in 100 Zukunftsschulen starten wolle. Ausbauen werde die SPD auch Ganztagsangebote. Das Wahlprogramm wollen die Sozialdemokraten am Samstag bei einem digitalen Parteitag verabschieden.