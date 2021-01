Rheinland-Pfalz

Und plötzlich war es ein Parteitag. „50 Tage kämpfen! 50 Tage Vollgas! 50 Tage twittern, bis die Finger bluten! 50 Tage laufen, so weit die Füße tragen!“, rief Malu Dreyer. Aber nicht wie sonst in einen vollen Saal, sondern in die dunkle Linse der Kamera: „Ich mit euch! Ihr mit mir! Ich weiß: Gemeinsam können wir alles schaffen!“