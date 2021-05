Sechs Frauen, vier Männer: Die neue Landesregierung

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (60/SPD) ist seit 2013 Regierungschefin, die erste Frau in diesem Amt in Rheinland-Pfalz und eine der bekanntesten SPD-Politikerinnen in Deutschland. Die gebürtige Pfälzerin, die auf Kurt Beck folgte, lebt mit ihrem Mann, dem ehemaligen Trierer Oberbürgermeister Klaus Jensen (auch SPD), in einem Wohnprojekt in Trier. Soziale Gerechtigkeit, gleiche Bildungschancen, gute Arbeit und Gesundheitsthemen sind ihr ein besonderes Anliegen. Jetzt will sie Rheinland-Pfalz zum führenden Biotechnologiestandort ausbauen.