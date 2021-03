Kurz vor der Landtagswahl am 14. März stellt Landeswahlleiter Marcel Hürter klar: Der Besuch eines Wahllokals am Wahltag ist nur unter Tragen einer medizinischen Maske gestattet. Nach der geltenden Corona-Schutzverordnung des Landes Rheinland-Pfalz gelte die Maskenpflicht auch für Wahlräume – wer das Tragen einer Maske verweigere, der dürfe vom Wahlvorstand am Betreten des Wahlraums gehindert werden.