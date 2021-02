Der Leiter des Fraunhofer-Instituts für Nachrichtentechnik, Professor Martin Schell, wählt harte Worte: Er hält Deutschland für „das Albanien des Internets“. Die Ursachen? Wirtschaftliche Interessen, an der alten Kupfertechnologie lange festzuhalten, und verfehlte Förderpolitik. „Öffentliche Fördermaßnahmen sollten nur für Glasfaser verwendet werden dürfen“, sagt Schell und warnt vor zu viel Vertrauen in digitale Kabelanschlüsse. Er hält sie für ein „Risiko in der Zukunft“.