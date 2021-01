Westerwald

Was die Menschen im Westerwald über ihre Krankenhäuser denken, erfährt man von ihren Ärzten. „Patienten fragen mich nicht nach dem nächstgelegenen Krankenhaus, sondern danach, in welchem Krankenhaus ich mich selbst behandeln lassen würde. Der Patient hat längst einen Qualitätsanspruch“, sagt Dr. Klaus Kohlhas, Hausarzt in Gebhardshain (Kreis Altenkirchen).