Kommentar von Chefredakteur Peter Burger: Am Scheitern der CDU ist nicht allein Corona schuld

Krisen schaffen Wahlsieger! Das war bei Gerhard Schröder so, als er im Elbhochwasser 2002 medienwirksam „Leadership in Gummistiefeln“ demonstrierte – und mit diesen Bildern seine Wiederwahl als Kanzler knapp sicherte. Das war 2011 bei Winfried Kretschmann so, als ihn zwei Wochen nach dem Reaktorunglück von Fukushima ein grüner Tsunami unerwartet in den Stuttgarter Landtag spülte. Und es ist jetzt wieder so, nachdem sich Malu Dreyer als Jeanne d‘Arc der (Un-)Geimpften und (Un-)Getesteten lächelnd der Pandemie entgegenstemmte.