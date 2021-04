Sie wollten die Klimapolitik revolutionieren und den Landtag stürmen – am Ende reichte es allerdings gerade einmal für 0,7 Prozent. Exakt 13.694 Stimmen erzielte die Klimaliste RLP bei der Landtagswahl am 14. März, das war weit unter den gesteckten Zielen. „Wir sind über das Ergebnis enttäuscht“, räumte denn auch der Spitzenkandidat Maurice Conrad im Gespräch mit unserer Zeitung unumwunden ein. „Aber deprimiert sind wir nicht – es ist ja auch nicht so, dass wir gar nicht gewählt wurden.“