Joachim Streit führt die Freien Wähler zum ersten Mal in den Landtag: „Ein gutes Pferd springt knapp“

Die Siegerpose gehört zu Joachim Streit wie der strahlend blaue Anzug und die orangefarbene Krawatte. Doch während der Landrat des Eifelkreises Bitburg-Prüm sonst 88-Prozent-Siege feiert, ließen ihn diesmal schon 5,5 Prozent strahlen. Denn auch dieses Ergebnis ist für die Freien Wähler (FW) in Rheinland-Pfalz historisch. Streit führt „den parlamentarischen Arm der freien Wählergruppen“ zum ersten Mal in den Landtag. Früh am Abend kletterten die FW in den Hochrechnungen auf 6 Prozent. Gebibbert wurde nur wegen der graupelnden Kälte in Mainz.