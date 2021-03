„Ich melde: Mission erfüllt in Rheinland-Pfalz“, ruft Joachim Streit, Spitzenkandidat der Freien Wähler, mit strahlendem Gesicht in die Videokonferenz, und er ruft es nach Bayern. Am Sonntag hat der Landrat mit seinen Mitstreitern etwas wahrhaft Historisches geschafft: Zum zweiten Mal ziehen Freie Wähler in Fraktionsstärke in einen Landtag ein – und zum ersten Mal schaffen sie das in Rheinland-Pfalz.