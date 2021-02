Fragen Sie die Kandidaten: Video-Interview mit Malu Dreyer (SPD) am Montag

Den Anfang in unserer Interviewreihe rund um die Landtagswahl am 14. März macht nun CDU-Spitzenkandidat Christian Baldauf, der den Regierungswechsel in Mainz anstrebt (das Interview lesen Sie heute auf Tages-Thema). Kommende Woche stellt sich die amtierende Regierungschefin Malu Dreyer (SPD) unseren Fragen. Erneut haben unsere Leserinnen und Leser dabei die Chance, auch diese Kandidatin zu befragen: Schicken Sie uns bis Montag, 22. Februar, Ihre Frage per E-Mail an wahl21@rhein-zeitung.net. Aus diesen Leserfragen werden Chefredakteur Peter Burger und unser Landeskorrespondent Carsten Zillmann die am häufigsten genannten Themengebiete im Gespräch mit Dreyer aufgreifen. Für die weiteren Interviews werden wir noch einmal rechtzeitig zu Leserfragen aufrufen.

Weitere Informationen rund um die Landtagswahl finden Sie auch im Internet auf www.Rhein-Zeitung.de/Landtagswahl