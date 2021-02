FDP: „Wir haben die Weichen richtig gestellt“

Welchen Stellenwert hat Tourismus für die FDP? „Wir betrachten den Tourismus als bedeutsamen Wirtschafts- und Standortfaktor“, antwortet FDP-Landesgeschäftsführer Stephan Hans. „Wer die Wirtschaft in Rheinland-Pfalz nachhaltig entwickeln möchte, darf den Tourismus als eine der tragenden Säulen nicht außen vor lassen. Wir haben in der vergangenen Legislaturperiode einen klaren Fokus auf das Thema gelegt.“ Hans erwähnt die Marke ,Rheinland-Pfalz.Gold' und betont, man denke Tourismus als Querschnittsthema. „Wir möchten Wechselwirkungen mit der Kultur, der Land- und Weinwirtschaft, der Baukultur und dem Landschafts- und Naturschutz herstellen. Wir denken barrierefreie Mobilität, den Ausbau digitaler Infrastruktur und das Netz an medizinischer Versorgung im Sinne der touristischen Angebote, Gäste und Einheimischen mit. Attraktive Regionen mit intakter Infrastruktur, einem überzeugenden Image, starkem kulturellen Angebot, einzigartigen Landschaften und der Herzlichkeit unseres Gastgewerbes sind ein echtes Pfund.“