Die Linke will zum ersten Mal in den rheinland-pfälzischen Landtag einziehen. Dabei setzt sie auf eine Doppelspitze: David Schwarzendahl und Melanie Wery-Sims. Die 37-Jährige aus Breit im Hunsrück, die am vergangenen Wochenende in den Bundesvorstand gewählt worden ist, erklärt, was Panzer mit Bussen zu tun haben und wie sie verhindern will, dass Dörfer in Rheinland-Pfalz sterben.