Es ist noch viel zu tun: Wie es in Rheinland-Pfalz um den Klimaschutz bestellt ist, erklärt Umweltexperte Klaus Helling

Das Klima zu schützen, ist eine der dringlichsten Aufgaben unserer Gegenwart. Wie es darum in Rheinland-Pfalz bestellt ist und wo Handlungsbedarf besteht, skizziert Prof. Dr. Klaus Helling, Dekan des Fachbereichs Umweltwirtschaft/ Umweltrecht am Umwelt-Campus Birkenfeld der Hochschule Trier, im Gespräch. Für ihn ist klar: An der Windkraft führt kein Weg vorbei. Doch an ihr scheiden sich im waldreichen Rheinland-Pfalz die Geister, ihr Ausbau stagniert quasi. Dennoch ist sie laut Helling eine Schlüsseltechnologie, wenn die Energiewende gelingen soll: Die Landesregierung will den Stromverbrauch bis zum Jahr 2030 bilanziell zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien decken. Gleichwohl ist die Energiewende nur ein Baustein, um das Klima zu schützen. Entscheidend ist auch ein Umschwung in der Wärmegewinnung und in der Mobilität, in der Wirtschafts- und Industriepolitik sowie der Land- und Forstwirtschaft. Und natürlich sind der Schutz der Natur sowie Forschung und Bildung gut fürs Klima. Lesen Sie hier einen Querschnitt durch Anforderungen an den Klimaschutz von der EU-Ebene bis hinab in die Kommunen – und durch die Wahlprogramme.