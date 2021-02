Nie war es dringender, dass Geld in die Digitalisierung von Schulen fließt. Das hat die Corona-Pandemie gezeigt – und das haben auch die meisten Parteien begriffen, die in Rheinland-Pfalz zur Landtagswahl antreten. Fast alle wollen die Schulen ans schnelle Netz anschließen, in digitale Endgeräte investieren und Lehrerinnen und Lehrer entsprechend fortbilden. Doch es gibt auch Ausnahmen. Ein Einblick in die Bildungsprogramme mit dem Schwerpunkt Digitalisierung: