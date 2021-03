Anne Spiegel steht an einem Mainzer Acker und schaut mit großen Augen in den Himmel. Vor ihr türmt sich ein Windrad auf, das die Spitzenkandidatin der Grünen im Wahlkampf gleich besteigen will. Wobei von Wollen irgendwie keine Rede sein kann. „Ich habe eigentlich Höhenangst“, sagt die 40-Jährige und lacht kurz auf. Dann fasst Spiegel den Mut zusammen, tritt durch die Tür zur Anlage und fährt hinauf. Mehr als 100 Meter in die Höhe.