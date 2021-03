Ministerpräsidentin Malu Dreyer ist die strahlende Siegerin der Wahl. Sie kann in einem ganz auf sie zugeschnittenen Wahlkampf doppelt so hohe Werte wie die Bundespartei einfahren und der CDU eine herbe Niederlage zufügen. Damit bleibt die SPD in Rheinland-Pfalz auch nach 30 Jahren im strukturkonservativen Land stark verankert. Die CDU mit Herausforderer Christian Baldauf fällt tief enttäuscht genau wie in Baden-Württemberg auf ein Rekordtief.