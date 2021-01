Rheinland-Pfalz

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) würde die Ampel-Koalition nach der Landtagswahl am 14. März gern fortsetzen. Einen „sehr gut ausgehandelten Koalitionsvertrag“ und „ein sehr guter menschlicher Umgang miteinander“ hätten die vergangenen fünf Jahre der einzigen Ampelkoalition in Deutschland erfolgreich gemacht, sagte die Regierungschefin in Mainz bei der Bilanz der Regierungsarbeit seit der Landtagswahl 2016. Der Koalitionsvertrag sei vollständig abgearbeitet.