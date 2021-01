Rheinland-Pfalz

Die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz eröffnet am 14. März nicht einfach ein Wahljahr. Es wird ein Superwahljahr. Nein, ein Superbriefwahljahr. Inmitten der zweiten Welle der Corona-Pandemie entscheiden die Rheinland-Pfälzer und ihre Nachbarn in Baden-Württemberg, wer sie in den kommenden fünf Jahren regieren wird.