Das Erfolgsmodell Malu Dreyer: Die SPD setzt auf einen komplett auf die Ministerpräsidentin zugeschnittenen Wahlkampf – Das erweist sich als klug

Die Kameras blitzen, als Malu Dreyer vor die Fotografen tritt und ihr breitestes Lächeln zeigt. Ihr Mann Klaus Jensen verfolgt die Szenen sichtlich vergnügt, auch wenn die Mimik des Ex-Oberbürgermeisters von Trier schwer zu deuten ist. Er trägt einen Mund-Nasen-Schutz, während sich eine Traube um seine Frau herum bildet. Das Ergebnis bei der Landtagswahl muss die SPD-Spitzenkandidatin wie ihren Mann mit SPD-Parteibuch aber entzücken: Stärkste Kraft in Rheinland-Pfalz. Die CDU im Land weit abgehängt. Ein Ergebnis, das mehr als doppelt so stark ist wie jede Umfrage der gerupften Bundespartei. Die Ampelkoalition im Land wird in der Mehrheit bestätigt.