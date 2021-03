In zehn Tagen öffnen in Rheinland-Pfalz die Wahllokale, vor Ort wächst deshalb die Nervosität: ein Wahltag in Pandemiezeiten im Wahllokal, wie das wohl gehen soll? „Wir hatten eine Konferenz aller Bürgermeister im Kreis“, berichtet Stephan Krempel, CDU-Fraktionschef im Kreistag des Westerwaldkreises, da habe es viele Fragen zum Ablauf gegeben – prompt schickte Krempel einen Fragenkatalog an den Landeswahlleiter Marcel Hürter.