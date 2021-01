Mainz/Koblenz

Rund zwei Monate vor der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz am 14. März schaltet CDU-Herausforderer Christian Baldauf um auf Attacke: „Die Corona-Krise legt das Versagen dieser Regierung wie unter einem Brennglas offen. Sie können’s halt nicht!“ Der schleppende Impfstart und der „digitale Shutdown in den Schulen“ seien nur aktuelle Höhepunkte einer ganzen Serie von „Pleiten, Pech und Pannen“ der SPD-geführten Ampelkoalition, äußerte Baldauf gegenüber unserer Zeitung.