Christian Baldauf: Kumpeltyp für die Staatskanzlei

Wer ist Christian Baldauf? Diese Frage wurde in den vergangenen Wochen – gerade von Bundesmedien – in einem etwas despektierlichen Tonfall gestellt. Die Botschaft: Den kennt doch keiner. Spannend wird die Frage erst, wenn man mit Interesse nach einer Antwort sucht. Denn Christian Baldauf ist ein alter (Un-)Bekannter in der rheinland-pfälzischen Politik. Seit 20 Jahren ist der Frankenthaler einer der wichtigen Mitspieler in der Mainzer Politszene. In den vergangenen Monaten sollte die Bühne ihm gehören. Auf Marktplätzen. In den Hallen. Die Pandemie zwang ihn ins Internetstudio. Und die Frage bleibt: Wer ist Christian Baldauf?