CDU-Spitzenkandidat Christian Baldauf im Interview: „Die Landesregierung ist Dauergast bei Gericht“

Christian Baldauf will als Spitzenkandidat der CDU die SPD-geführte Landesregierung in Rheinland-Pfalz bei der Wahl am 14. März ablösen. Im Interview mit unserer Zeitung erklärt er, wie er das Land aus der Corona-Krise führen würde. So plädiert er dafür, die Schulen erst ab einer Inzidenz von weniger als 35 Neuinfektionen im Regelbetrieb zu öffnen. Selbstständige sollen einen Unternehmerlohn von 1000 Euro pro Monat erhalten. Außerdem verspricht der 53-jährige Frankenthaler: Mit einem Ministerpräsidenten Christian Baldauf wäre 2025 jeder rheinland-pfälzische Haushalt ans Glasfasernetz angeschlossen.