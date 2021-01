CDU will mit „Wir machen das“ gewinnen: Kampagne zielt auf den Regierungswechsel

Mainz/Gerolstein

Christian Baldauf wagt sich an diesem Morgen in die Kälte. Der Spitzenkandidat der CDU für die Landtagswahl steht am Donnerstag bei 2 Grad am Mainzer Rheinufer vor vielen Plakaten und redet sich warm, wie er am 14. März die SPD ablösen will, die seit 30 Jahren in Rheinland-Pfalz regiert. Geht es nach Baldauf, brauche es dringend den Machtwechsel im Land. „Die Nachlässigkeiten, die Halbherzigkeiten müssen endlich ein Ende haben“, sagt der 53 Jahre alte Pfälzer, der das Corona-Krisenmanagement der Landesregierung scharf kritisiert. Der digitale Unterricht funktioniere an vielen Schulen nicht, beim Impfen moniert er die überlastete Hotline. „Alles läuft nur Stück für Stück an und folgt keiner vorausschauenden Planung“, sagt er.