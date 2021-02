Schulsozialarbeit gilt inzwischen als unverzichtbarer Bestandteil moderner Schularbeit, in Rheinland-Pfalz aber müssen Schulsozialarbeiter schier Heroisches leisten: 520.559 Schüler gibt es im Land an allen Schulen zusammengerechnet, für sie stehen aber gerade einmal 507 Vollzeitstellen an Schulsozialarbeit bereit – damit muss rein rechnerisch ein Schulsozialarbeiter 1000 Schüler betreuen.