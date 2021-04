Die Briefwahl in Rheinland-Pfalz steuert auf einen neuen Allzeitrekord zu: Im ganzen Bundesland wird wegen der Corona-Pandemie so eifrig der Briefwahl zugesprochen wie nie zuvor – Stand heute haben bereits deutlich mehr als ein Drittel der Wähler in Rheinland-Pfalz ihre Stimme per Briefwahl abgegeben, das ergab eine Umfrage unserer Zeitung. Vorn mit dabei ist die Landeshauptstadt Mainz: Dort haben Stand diesen Montag bereits 44 Prozent der Wähler ihre Briefwahlunterlagen beantragt.