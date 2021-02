Was den Schutz unseres Klimas angeht, setzen die Parteien in ihren Wahlprogrammen mal mehr, mal weniger deutliche Ausrufezeichen. Besonders umfassend mit dem Thema Klimaschutz befasst sich – kaum überraschend – die neu gegründete Klimaliste Rheinland-Pfalz, die aus diesem Grund in dieser Analyse der Wahlprogramme neben den etablierten Parteien mitbetrachtet werden soll. Unser Fokus liegt auf der Energiewende: