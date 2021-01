Alternativer Wahlkampf: AfD präsentiert Bildergeschichten und provokante Plakate

Rheinland-Pfalz

Die Alternative für Deutschland (AfD) nimmt in ihrer Kampagne das „A“ im Namen wörtlich. Die zweitgrößte Oppositionspartei in Rheinland-Pfalz hat ein „Alternatives Wahlprogramm“ erdacht, das in der Aufmachung überrascht: Ihr eigentliches Wahlprogramm, ein 200-Seiten-Wälzer, über Monate ausgearbeitet, auf einem Parteitag stundenlang besprochen und schließlich beschlossen, packt die AfD dafür in ein dünnes Heftchen. Unter dem Motto „Webers wählen diesmal AfD“ lässt sie eine fiktive rheinland-pfälzische Familie Alltagssituationen erleben – versehen mit Schlüsselpassagen des AfD-Programms. Flankiert wird dieses niedrigschwellige Angebot mit provokanten Plakaten.