Nun hat also auch das zweite Landtagsgremium in Sachen Ahrflut seine Arbeit aufgenommen. Nach dem Untersuchungsausschuss, der die Vorgänge und Verantwortlichkeiten in den Tagen vor sowie während und kurz nach der verheerenden Flutkatastrophe am 14. und 15. Juli ins Visier nehmen soll, berät ab sofort auch die vom Landtag einstimmig eingesetzte Enquete-Kommission zu Konsequenzen aus dem Flutdrama, das allein im Ahrtal 134 Todesopfer gefordert hat.