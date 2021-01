Region

Knapp ein Jahr, nachdem in Deutschland der erste Corona-Fall entdeckt wurde, stecken Bund und Länder in der Klemme: Während die Inzidenzraten langsam zurückgehen, am Horizont aber bereits die Bedrohung durch Mutationen des Coronavirus auftaucht, der Impfstoff noch bei Weitem nicht ausreicht, schwindet der Rückhalt in der Bevölkerung. Damit droht der Corona-Politik die wichtigste Erfolgsbasis wegzubröckeln: die Mitwirkung der Bürger.