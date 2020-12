Rheinland-Pfalz

Das Thema kommt von der AfD? Ablehnung. Und zack. Ding ist durch. Inhaltliche Auseinandersetzung: keine. Nächster Punkt. So ähnlich fühlt es sich etwas zugespitzt an, wenn der Landtag über Themen spricht, die von der Fraktion am rechten Rand ins Parlament eingebracht werden.