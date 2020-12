Mainz

Es gibt Menschen, die seit Jahren in Deutschland leben und kaum Deutsch sprechen. Die Große Koalition im Bund möchte das so, ermöglicht Menschen ohne Bleibeperspektive keine Sprachkurse. Was zunächst logisch klingt, ist tatsächlich ein großes Problem. An dieser Stelle schlägt Ideologie die Pragmatik und vernichtet damit Integrationschancen. Landesministerin Anne Spiegel (Grüne) legt mit den neuen Sprachkursen dieses von Berlin geschaffene Problem offen.