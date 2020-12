Region

Am Ende dieses Corona-Jahres werden die Probleme und Dilemmata dieser Pandemie noch einmal wie durch ein Brennglas sichtbar. Da sind Wissenschaftler wie der Virologe Christian Drosten, den die in Großbritannien entdeckte Corona-Mutation am Montag noch nicht beunruhigt, der in der Nacht dann twitttert, dass es leider doch nicht gut aussehe, um dann am Dienstag zu prognostizieren, dass es in Deutschland doch kein größeres Problem mit diesem Mutanten geben dürfte. Das ist wissenschaftliche Begutachtung in Echtzeit und vor den Augen aller.