Rheinland-Pfalz

Eigentlich ist die Szene in Deutschland unvorstellbar: Man dreht den Wasserhahn auf, es macht einmal „Pfff“ – und dann kommt nichts. Ursache sind nicht kurzfristige Arbeiten an der Wasserleitung, sondern schlicht Knappheit. In einigen Kommunen ist dies in diesem Sommer schon vorgekommen.