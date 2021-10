In Zeiten des Umbruchs redet man in der Union gern von Kopf und Bauch, die zwei verschiedene Sprachen sprechen. Armin Laschets Kür zum Kanzlerkandidaten der Union, so lautet diese politische Erzählung, war allein eine Entscheidung des Kopfes, mit dem man gemeinhin die Ratio verbindet.